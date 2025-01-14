Kritik Toplantıya 2 Gün Kala... İhracı İstenen Teğmenler Savunmalarını Nasıl Yapacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 16 Ocak’ta saat 14.00’te toplanacak. Teğmenler ve avukatları, YDK’da sözlü savunmalarını yapacak. Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.

Teğmenlerin avukatları, idari tahkikat heyeti veya disiplin soruşturma heyetinin, ''yetkili kişiler veya soruşturma neticesiyle menfaati olan kişiler olup olmadığının tespiti için'' kimlik, rütbe ve görev yeri bilgilerini istedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı bu talepleri reddetti.

FOTOĞRAF, VİDEO...

Sözlü savunmaların, fotoğraf ve video izletilerek yapılması amacıyla toplantıda fotoğraf ve video gösterimine uygun bilgisayar ve projeksiyon cihazının sağlanması da talep edildi. Personel Daire Başkanlığı, bu talebin, “savunma için hazırlanan fotoğraf ve videoların, savunma saatinden en az iki saat önce disk ortamında iletilmesi halinde sisteme yüklenerek karşılanabileceği” yanıtını verdi.

KOMUTANLAR DA SAVUNMA YAPACAK

Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan, aynı gün aynı saatte savunma verecek.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA