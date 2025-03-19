Kreşler Aylardır Hedefteydi… Gözaltılar Sonrası Velilere Şok Mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Canan Kaya, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde hizmetin durdurulduğu ve velilerden çocuklarını almaları istendiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kreşler Aylardır Hedefteydi… Gözaltılar Sonrası Velilere Şok Mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Kreşler Aylardır Hedefteydi… Gözaltılar Sonrası Velilere Şok Mesaj - Resim : 1

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kreşler Aylardır Hedefteydi… Gözaltılar Sonrası Velilere Şok Mesaj - Resim : 2

VELİYE GELEN MESAJI PAYLAŞTI

Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik sürerken gazeteci Canan Kaya, flaş bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabı üzerinden bir kişinin kendisine ilettiği WhatsApp mesajının fotoğrafını paylaşan Kaya, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde verilen hizmetin durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Canan Kaya

Etiketler
Resul Emrah Şahan Şişli Belediyesi Ekrem İmamoğlu Şişli Gözaltı kreş
Son Güncelleme:
Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık
İBB Soruşturması İlbak Ailesine Uzandı: İktidara Yakınlığıyla Biliniyordu İBB Soruşturması İlbak Ailesine Uzandı: İktidara Yakınlığıyla Biliniyordu
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var