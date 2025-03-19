Kreşler Aylardır Hedefteydi… Gözaltılar Sonrası Velilere Şok Mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

VELİYE GELEN MESAJI PAYLAŞTI

Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik sürerken gazeteci Canan Kaya, flaş bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabı üzerinden bir kişinin kendisine ilettiği WhatsApp mesajının fotoğrafını paylaşan Kaya, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde verilen hizmetin durdurulduğunu açıkladı.

Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi'ne bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi. pic.twitter.com/n6FrvsySG4 — Canan Kaya (@ckayacanan) March 19, 2025

Kaynak: Canan Kaya