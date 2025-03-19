İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası İBB'den İlk Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İBB’den ilk açıklama geldi. "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" denilen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası İBB'den İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilirken, son dakika açıklaması geldi.

Ülke adına son derece üzücü bir sürece tanıklık edildiği belirtilen açıklamada, "Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır" denildi.

'İNANCIMIZ TAMDIR'

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İstanbullular,

Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır. Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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