Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 ay boyunca mahsur kalan astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore 17 saat süren yolculuğun ardından sonunda geri döndü. İki astronot, Florida'nın Körfez Kıyısı açıklarında suya iniş yaptı.

Dünya’ya geri dönen astronotları ‘bebek ayağı’ gibi kritik bir sağlık sorununun beklediği öngörüldü. Genellikle uzayda süzülmenin ardından görülen, sağlık problemleri arasında az bilinen ‘bebek ayağı’ hastalığı nedir? Hastalığın kalıcı etkileri var mı? İşte merak edilen detaylar…

İKİ TEHLİKE BİRDEN

Uzayda yerçekimi nedeniyle yürüyüş yapamayan astronotların ayak tabanlarının baskıya maruz kalmaması bebek ayağının oluşmasına sebebiyet verebilir. Uzmanların aktardığına göre ayakların yeniden sertleşmesi ve dayanıklılık kazanması ise haftalar kadar sürebilir. Yürümeyi acı hale getiren bu hastalık, dışında astronotları bekleyen bir diğer tehlikenin ise kalp küçülmesi olduğu öğrenildi. Uzaydaki süreç nedeniyle kalbin kan pompalamak için eskisi kadar etkin olmayacağı, ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi