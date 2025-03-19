Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık

Haziran 2024’te uzaya giden ve 9 ay boyunca uzayda mahsur kalan ABD’li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, dün Dünya’ya geri dönmüş ve sedye eşliğinde sağlık kontrolüne götürülmüşlerdi. İki astronotu bekleyen gizli tehlike gün yüzüne çıktı. İşte kimsenin duymadığı o tehlike…

Son Güncelleme:
Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 ay boyunca mahsur kalan astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore 17 saat süren yolculuğun ardından sonunda geri döndü. İki astronot, Florida'nın Körfez Kıyısı açıklarında suya iniş yaptı.

Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık - Resim : 1

Dünya’ya geri dönen astronotları ‘bebek ayağı’ gibi kritik bir sağlık sorununun beklediği öngörüldü. Genellikle uzayda süzülmenin ardından görülen, sağlık problemleri arasında az bilinen ‘bebek ayağı’ hastalığı nedir? Hastalığın kalıcı etkileri var mı? İşte merak edilen detaylar…

Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık - Resim : 2

İKİ TEHLİKE BİRDEN

Uzayda yerçekimi nedeniyle yürüyüş yapamayan astronotların ayak tabanlarının baskıya maruz kalmaması bebek ayağının oluşmasına sebebiyet verebilir. Uzmanların aktardığına göre ayakların yeniden sertleşmesi ve dayanıklılık kazanması ise haftalar kadar sürebilir. Yürümeyi acı hale getiren bu hastalık, dışında astronotları bekleyen bir diğer tehlikenin ise kalp küçülmesi olduğu öğrenildi. Uzaydaki süreç nedeniyle kalbin kan pompalamak için eskisi kadar etkin olmayacağı, ifade edildi.

Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı Hastalık - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Astronot Uzay
Son Güncelleme:
Hepsi Dilencinin Üzerinden Çıktı! Zabıta Ekipleri Saya Saya Bitiremedi Hepsi Dilencinin Üzerinden Çıktı! Zabıta Ekipleri Saya Saya Bitiremedi
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası İBB'den İlk Açıklama İmamoğlu'na Gözaltı Sonrası İBB'den İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler
Alman Otomotiv Devinden 'Sosisli' Teselli: Satışları Tüm Modellerini Solladı! Resmen Sektör Değiştirdi Otomotiv Devinden 'Sosisli' Teselli: Satışları Tüm Modellerini Solladı! Resmen Sektör Değiştirdi
Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var