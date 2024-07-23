'Kredi Kart Aidatı İadesi' Dolandırıcılığı! O Linke Sakın Tıklamayın, Tüm Bilgileriniz Çalınabilir

'Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği' iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve link aracılığıyla e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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'Kredi Kart Aidatı İadesi' Dolandırıcılığı! O Linke Sakın Tıklamayın, Tüm Bilgileriniz Çalınabilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin adı kullanılarak kredi kartı aidatlarının iade edileceği yönündeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM, sosyal medyadan hızla yayılan "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialarını yalanlayarak vatandaşları uyardı.

'AMAÇ E-DEVLET BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMEK'

DMM, söz konusu linklerin e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesinde kullanıldığını belirtti. DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır. "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kredi Kartı e-Devlet
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