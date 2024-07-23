Anne ve Kızının Feci Ölümü! Elektrik Akımına Kapıldılar

Şanlıurfa'da bir anne ve kızı makine ile salça yaparken elektrik akımına kapıldı. Anne ile kızı hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme:
Anne ve Kızının Feci Ölümü! Elektrik Akımına Kapıldılar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Akçalı kırsal Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir anne ve kızı feci şekilde can verdi.

İddiaya göre damda makine ile salça yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan anne ve kız yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga giden yakınları olayın nasıl olduğunu görmediklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında İhmaller Zinciri Ölüm Getirdi: Şüphelilerden Dikkat Çeken İfadelerİzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında İhmaller Zinciri Ölüm Getirdi: Şüphelilerden Dikkat Çeken İfadelerGüncel

Bir Elektrik Faciası Daha! Rize’de Çay Toplarken Akıma KapıldıBir Elektrik Faciası Daha! Rize’de Çay Toplarken Akıma KapıldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Elektrik
Son Güncelleme:
Sinem'in İsyanını Duydular! Bıçaklayıp, Tahliye Edilen Eski Eş Yeniden Yakalandı Bıçaklayıp, Tahliye Edilen Eski Eş Yeniden Yakalandı
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Marmara ve Ege İçin Kritik Deprem Uyarısı: 'Basınç biriken bölgelere dikkat' Marmara ve Ege İçin Kritik Deprem Uyarısı
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!