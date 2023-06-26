Korumaları gazeteci Sinan Aygül'ü darbetmişti; AKP'li Tatvan Belediye Başkanı günler sonra özür diledi

Gazeteci Sinan Aygül, AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğramıştı. Tatvan Belediyesi ile ilgili yolsuzluk ve arazi satışları haberleri yapan ve bu yüzden AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından darp edilen gazeteci Sinan Aygül, saldırıyı 'kendisini öldürmeye dönük bir teşebbüs' olarak nitelemişti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğini umduğunu belirten Aygül, "Üstünün örtülmemesini umut ediyorum. Örtüleceğine de inanmıyorum, hesabı sorulacaktır" demişti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Aygül'e 'geçmiş olsun dileklerini' iletirken saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Olayın ardından Mehmet Emin Geylani'ye istifa çağrılarında bulunulmuştu. Geylani bugün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "üzüntülerini belirten" bir mesaj paylaştı. Mesajın olayın bir hafta sonrasında gelmesi dikkat çekti.

Geylani'nin mesajı şöyle:

"17 Haziran 2023 Cumartesi günü Tatvan ilçemizde Gazeteci Sinan AYGÜL’e dönük asla tasvip etmeyeceğimiz menfur bir saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının belediyemiz başkanlık koruma birimi personelleri tarafından yapılmış olması bu olayda bizleri derinden üzen diğer bir husus olmuştur.

İlgili personellerle ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmış olup saldırganlar tutuklanmış, hukuki süreç ise devam etmektedir. Süreç sonucunda gerek saldırganların ve gerekse azmettirici ve dahli bulunanların hukuk önünde en ağır cezayı almaları en büyük temennimizdir.

Yaşanan saldırı da her ne kadar dahlim olmasa da, saldırıyı yapan kişilerin konumu bu olayda bizlere de sorumluluk yüklemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle belediye başkanı olarak, bir kez daha kamuoyu önünde gazeteci arkadaşımız Sinan AYGÜL’e yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Ayrıca yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı Aygül’ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum."