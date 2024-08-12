Köpeklere İşkenceyi Öven 'Doktor' Kan Dondurdu: 'Canlı Canlı Derilerini Yüzerim!'

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek yasalaşan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. İktidarın sokak hayvanlarını katletmenin önünü açtığı yasayla beraber, ülkenin dört bir yanından hayvan katliamı ve şiddet görüntüleri gelmeye başladı. Hayvanları hedef gösterip nefret objesi haline getiren yasaya tepki yağarken, Tunç Taşbaş adında bir doktorun sosyal medya paylaşımları görenleri dehşete düşürdü.

'CANLI CANLI DERİSİNİ YÜZERİM'

Dr. Tunç Taşbaş, X (Twitter) hesabından başıboş köpeklerle ilgili bir paylaşım yaparak, "Allah korusun bir yakınımın canını yaksa kurşunlanarak ölmeyi tercih eder" dedi. Kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya yanıt veren Taşbaş, "Daha net anlamanız için yazayım canlı canlı derisini yüzerim çok net" ifadesini kullandı.

Mynet'te yer alan habere göre; köpekler tarafından saldırıya uğramış bir kişinin fotoğrafını paylaşan Taşbaş, "Hipokrat yemini insanı yaşatmak üzerinedir. Allah korusun çocuğunu bu hale getiren köpek eline verildiğinde hiçbir şey yapmayacağını iddia eden baba gitsin oje sürsün" diyerek, şiddet öven söylemlerine devam etti.

TEPKİ GELİNCE HESABINI GİZLEDİ

Söylemlerine sosyal medyada tepki yağınca Tunç Taşbaş, hesabını korumaya aldı ve Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak açıklamaları için özür diledi.

Taşbaş, "Bir başıboş köpek bir yakınıma zarar verirse yapabileceğimi yazdım oraya. Tüm köpeklere yönelik bir nefret yok. Yine de yazdığım gibi şey de yanlıştı. Konuştuğum hesap uzun süredir beni her konuda provake eden bir hesap ve biraz kötü bir anıma denk geldi. Haddi aşan talihsiz bir cevap yazdım özür dilerim. Başıboş köpeklerin olmasına karşıyım ama köpek düşmanı değilim. Kötü bir anımda biraz da karşı tarafın kışkırtmasıyla abartılı talihsiz bir cevap verdim. Özür dilerim" dedi.