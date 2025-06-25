Konya'ya Anka-3 Tipi İHA Düştü! Ekipler Harekete Geçti

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Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede ekipler inceleme başlattı. İHA’nın Ankara’dan Konya’ya geldiği ve iniş sırasında düştüğü belirtildi.

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