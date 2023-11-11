Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kan donduran bir kaza meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.