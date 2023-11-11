Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyenlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kan donduran bir kaza meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Etiketler
Trafik kazası
AKP’li belediyeden lüks siteye özel park AKP’li belediyeden lüks siteye özel park
STAR TV'de hareketlilik! Ömer dizisinde kadro değişti! 2 yeni oyuncu giriyor STAR TV'de hareketlilik! Ömer dizisinde kadro değişti! 2 yeni oyuncu giriyor
Kaçak madende çalışırken hayatını kaybeden göçmen işçinin cesedini yaktılar Kaçak madende çalışırken hayatını kaybeden göçmen işçinin cesedini yaktılar
Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor... Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
En sabırlı 3 burç belli oldu En sabırlı 3 burç belli oldu
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı!
Söyledikleri bir bir yaşanıyor: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Davalık olmuşlardı: CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı