Konya'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyenlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da kan donduran bir kaza meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.