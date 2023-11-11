Kaçak madende çalışırken hayatını kaybeden göçmen işçinin cesedini yaktılar

Kaçak maden ocağında çalışan işçinin cesedi ormanda benzin dökülerek yakılmış bir şekilde bulundu. Ekipler işçinin iş kazasında öldüğü daha sonra yakıldığı ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

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Kaçak madende çalışırken hayatını kaybeden göçmen işçinin cesedini yaktılar

Zonguldak’ta yol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yakılmış bir halde bulunan cesedin, bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu işçi Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi.

CESEDİ ORMANA SONRADA TAŞINMIŞ

Nourtani’nin ailesi kendisinden haber alamadığı için cesedin bulunduğu gün kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Otopsi raporuna göre, 10 Kasım'da bulunan Nourtani, 9 Kasım’da ölmüş ve cesedi bulunduğu yere sonradan taşınmış.

MADENDE HAREKETSİZ GÖRÜNMÜŞ

İfadesi alınan tanıklardan biri Nourtani’yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü söyledi. Nourtani’nin kaçak ocakta iş kazası sırasında öldüğü ve cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali ile cinayet olasılığını araştırıyor.

Kesin ölüm sebebi için ayrıntılı otopsi raporu beklenen Nourtani, bugün toprağa verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve madenin sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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