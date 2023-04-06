Konya'da çöp evde bulunan çocuk, koruma altına alındı

Konya’da çöp dolu dairede bulunan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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Konya’da geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde apartmanda oturan vatandaşlar, teras katta kiracı olarak oturan F.G.’ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu.

Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine, kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asel, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ANNE, GÖZALTINA ALINDI

Küçük Asel evde çöpler arasında bulunduğu sırada bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, "Son günlerde ailevi sorunlarım var, 1 buçuk yaşındaki kızım Asel’i eve bıraktım. Daha sonra hava almak için dışarıya çıktım. Bir süre gezdikten sonra arkadaşımla bir süre oturdum. Sorunlarımı atlatmak için çıkmıştım. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını bilemedim” dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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