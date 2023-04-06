Dosyayı kapatmak istemişlerdi: PTT çalışanı kargosunu gönderme karşılığında 17 yaşındaki Dina’yı cinsel birlikteliğe zorladı

Gabon uyruklu, 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun cesedi 26 Mart’ta Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde bulunmuştu.

Dina’nın ölümüyle ilgisi olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PTT ÇALIŞANI TELEFONUNU İSTEDİ CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

20 Mart’ta Gabon’a telefon göndermek için postaneye giden Dina’ya 23 Mart’ta postaneden gönderisinin gidemeyeceği yönünde bilgi mesaj geldi. Tekrar postaneye giden Dina’ya bir çalışan sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina’dan da numarasını istedi. Bundan sonra ise PTT çalışanının genç kadına attığı cinsel içerikli mesajlar başladı.

“10 BİN TL TEKLİF EDİLİYOR HEM KARGO PAKETİ İÇİN HEM DE ONLARLA BİRLİKTE OLMALARI KARŞILIĞINDA”

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, 17 yaşındaki Dina’nın cinsel birlikteliğe zorlandığını şu sözlerle anlattı:

“PTT çalışanının 17 yaşındaki Dina’ya cinsel istismar içerikli mesajlar attığı ortadadır. 300 bin Frank yani 10 bin TL teklif ediliyor hem kargo paketi için hem de onlarla birlikte olmaları karşılığında.”

Avukat Şeker, şüphelilerin serbest bırakılma kararı için şunları söyledi:

“İlk başta şüpheli yoktu. Savcılık, suda boğulma şeklinde ölüm gerçekleşti demişti. Şu an çabalarımızla birlikte cinayete ilişkin sekiz şüpheliye ulaşıldı. Toplamda sekiz şüphelinin serbest bırakılmasına karar verildi. Bu karar bizlerin olduğu gibi kamuoyunun da vicdanını yaralamaktadır. Bizim tek amacımız cinayetin aydınlığına kavuşmasını sağlamak.”

Kaynak: Gerçek Gündem