Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı!

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı!

Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. M.P.'nin sürücüsü olduğu otomobil; kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile çarptı, daha sonra takla atarak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzere, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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