Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te Bozüyük -İnegöl karayolunda seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü C.O. yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.O. ve A.E.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA