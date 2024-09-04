Ahu Tuğba'nın Ölümünde Kritik Belirsizlik! Cenaze Töreni Olacak mı?

Pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesindeki belirsizlikler sürüyor. Miami'den dün sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulan Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için ertelenmişti. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine almıştı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takılmıştı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) de Ahu Tuğba'nın cenaze törenin akıbetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada cenaze törenin tarihinin henüz belli olmadığı belirtildi. SİNEGED tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türk Sineması, Yeşilçam'ın değerli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz.

Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."