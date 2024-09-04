Hopa'da Bir Kişi Ölmüştü! Zanlı Tutuklandı
Artvin’de önce taş ocağı ardından turizm alanı olarak ranta açılmak istenen Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemek isteyen halkın üzerine ateş açarak Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı. Diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve iş makinalarını durdurmak isteyen köylülerin üzerine orman ihalesini alan kişi tarafından ateş açıldı.
Olayda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu'nun tedavisi Hopa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Halkın üzerine ateş açarak Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı. Diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: