Hopa'da Bir Kişi Ölmüştü! Zanlı Tutuklandı

Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve iş makinalarını durdurmak isteyen köylülerin üzerine orman ihalesini alan kişi tarafından ateş açıldı.

Olayda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu'nun tedavisi Hopa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Halkın üzerine ateş açarak Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı. Diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.