Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti: O Şirket Silahlı Saldırı Sonrası Hopa'dan Çekildi

Doğu Karadeniz’de yer alan ve geçmişte de ekolojik yıkımlara karşı müdahalelerin verildiği Artvin'de, bölge halkı yine doğasını korumak için mücadele ediyor. Hopa’ya bağlı Çifteköprü Köyü'nde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışan köylülere ateş açılmıştı.

Köylülere yapılan saldırıda Reşit Kibar isimi vatandaş yaşamını yitirmişti. Ayrıca 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası çevreciler ve bölge halkı olmak üzere, birçok kesim yaşananlara tepki göstermiş, iktidarın doğaya olan saldırıları protesto edilmişti. Kibar’ın öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı saldırı sonrası tepkiler giderek artarken şirketten açıklama geldi.

Mesire alanı projesinin sahibi Yapı-Soy Beton, projeden çekildiğini ilan etti. Şirketin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilmezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz."

ZANLI TUTUKLANDI

Halkın üzerine ateş açarak Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı. Diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Hopa ilçesinin Cankurtaran bölgesinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışan köylülere silahla ateş açılmıştı. Köylülere yapılan saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem