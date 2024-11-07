Kontrolden Çıkan Kamyon Bir Eve Çarparak Devrildi
İstanbul Kartal’da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon bir eve çarparak devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı kamyon, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkması sonucu eve çarptı. Devrilen kamyondaki inşaat malzemeleri yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonda, evde ve sokaktaki aydınlatma direğinde hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA