Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu 4. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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