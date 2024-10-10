Kontrol İçin Durdurulan Tırdan Kaçak Sigaralar Çıktı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir kamyonda 300 paket kaçak sigara bulundu.

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Kontrol İçin Durdurulan Tırdan Kaçak Sigaralar Çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında, kimlik sorgusu için durdurulan M.Ş.’nin idaresindeki kamyonda arama yapıldı. Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan aramada; 30 karton (300 paket) Muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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