Kontrol İçin Durdurulan Tırdan Kaçak Sigaralar Çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında, kimlik sorgusu için durdurulan M.Ş.’nin idaresindeki kamyonda arama yapıldı. Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan aramada; 30 karton (300 paket) Muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA