Lise Öğrencisine Dehşeti Yaşatmıştı: Bir Sapık Daha Suç Makinesi Çıktı!

Türkiye kadına yönelik, cinayet, şiddet ve istismar haberleriyle her geçen gün bir kez daha sarsılırken, kamuoyunda 'cezasızlık' tepkileri yükseldi. Adana’nın Seyhan ilçesinde liseli kızı cinsel organını göstererek taciz eden şüphelinin suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Adana’da 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, öğrenci servisinden inip evine gittiği sırada motosikletli bir kişi tarafından önü kesildi.

Kız çocuğunun önünü kesen şüphelinin cinsel organını göstererek sözlü olarak tacizde bulunduğu belirtildi. Lise öğrencisi kızın çığlık atarak kaçıp ardından babasını arayarak, gözyaşları içinde "Baba yetiş" dediği bildirildi. Olay yerine gelen baba kızını korku içinde görünce polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın peşine düştü.

100 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA YAKALANDI

100 saatlik kamera kaydı incelemesinin sonunda tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Oktay S. (31) olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheli Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan Oktay S.'nin, tacizde bulunduğu sırada kullandığı motosikletin çalıntı olduğu, başka bir çalıntı motosikletin plakasını da kullandığı belirlendi. "Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık" suçlardan şüphelinin toplam 24 suç kaydı olduğu belirlendi.

Tacizci Oktay S. emniyetteki ifadesinde, "Oradan geçtiğim doğrudur, kimseye tacizde bulunmadım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.