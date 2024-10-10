"Uluslararası Küresel Sorunlara İslami Yaklaşımlar Sempozyumu" Sinop'ta Gerçekleşti

Sinop'ta, 1. Uluslararası Küresel Sorunlara İslami Yaklaşımlar Sempozyumu gerçekleştirildi.

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"Uluslararası Küresel Sorunlara İslami Yaklaşımlar Sempozyumu" Sinop'ta Gerçekleşti

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen sempozyuma farklı üniversitelerden 80 akademisyen ile araştırmacı yazar katıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sempozyumunun açılışındaki konuşmasında, Gazze'de yaşananların son bulabilmesi için Müslüman toplumlara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

İnsan hakları, kanun ve kural tanımayan İsrail'in durdurulmasının artık insanlık görevi olduğuna dikkati çeken Taşdemir, daha iyi bir gelecek için barış odaklı dünya kurulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Taşdemir, barış odaklı dünya için uluslararası toplumun artık Gazze'de yaşananlara en yüksek tondan tepki göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin Gazze konusundaki duyarlılığı ve ortaya koyduğu tavır, dünyanın zaten malumu. Biz de akademisyenler olarak bir kez daha uluslararası camiayı bu sese kulak vermeye davet ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için tepkimizi ortaya koyarken, üniversiteler olarak bilimsel araştırmalar da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu araştırmalar teknolojik gelişim için kritik öneme sahip." dedi.

Taşdemir'in konuşmasının ardından oturumlar yapıldı.

Oturumlarda, İslam'ın küresel sorunlar karşısındaki duruşu ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaynak: AA

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