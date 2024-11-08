Kocaeli’de Kriz Kapıya Dayandı! 2 Aylık Suyu Kalan Kocaeli'de Alarm

Kocaeli’de içme suyunun büyük bir kısmını kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviye yüzde 19’a kadar geriledi. Su miktarının azalmasının ardından Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık’tan uyarı geldi. Sağlık “Şu anda 2 ay yetecek kadar faydalı hacimli suyumuz var” diyerek kenttekileri uyardı.

“KASIM VE ARALIKTA HİÇ YAĞMUR YAĞMASA… “

Yuvacık Barajı'nda 10 milyon civarında hacim suyu olduğunu vurgulayan Sağlık “İl olarak barajdan ayda 4 milyon ton civarında su alınır. Kasım ve aralık aylarında hiç yağmur yağmasa bile çok fazla sıkıntı yaşanacağını göreceğiz. Beklentimiz yağışlarla birlikte barajın normal çıkması” dedi.

“2 AY YETECEK KADAR SU KALDI”

Yer altı kuyularımızı satın aldıklarını belirten Sağlık “Günlük 75-80 bin tonluk bantta yer altı sularını temin ediyoruz. Sapanca Gölü'nden günlük 180 bin ton civarında su seçenekleri bulunmaktadır. Sapanca'dan çıkana kadar 27 milyon ton civarında su alındı” diyerek 2 ay yetecek kadar su kaldığını söyledi.

YÜZDE 35’TEN YÜZDE 10’A DÜŞTÜ

İSU Genel Müdürlüğü sistemlerine göre Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19 doluluk ile 10 milyon 7 bin metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılki verilere göre ise barajın su seviyesi yüzde 35 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: DHA