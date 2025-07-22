Kocaeli'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kimya firmasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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