Kızılırmak'a giren 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayıp

Kırıkkale'de, kaçan topu almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

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Kızılırmak'a giren 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayıp

Bahşılı ilçesinde, oynadıkları top Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk suya girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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