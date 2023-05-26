Kız arkadaşına sosyal medya üzerinden 'tanışalım' yazan erkeği öldürdü

Samsun'da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "Tanışalım" yazan 2 çocuk babası lastikçiyi iş yerine giderek tabancayla öldüren şahıs ile kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.

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Kız arkadaşına sosyal medya üzerinden 'tanışalım' yazan erkeği öldürdü

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.'nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi. Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı.

Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı.

2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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