Depremde, 15 sporcu yaşamını yitirmişti: O otelin AKP'li sahibi 3 ayda serbest bırakıldı!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7, 7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da bir çok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı Kırçuval oteli oldu. Enkaza dönen otelde 15 kişi hayatını kaybetti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, konakladıkları Kırçuval Otelin depremde yıkılmasıyla enkaz altına kalarak vefat etti

AKP’Lİ OTEL SAHİBİ TUTUKLANDI

Vefat edenlerin yakınları otel işletmecisi ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırçuval, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Çarşamba günü görülen davada mahkeme heyetinin, Kırçuval Otel'in sahibi ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval hakkında “sabit ikametgah sahibi olması” “soruşturmanın geldiği aşama” “bu süreçten sonra delil karartmanın mümkün olmaması” gerekçeleriyle tahliye ve yargılamanın tutuksuz sürmesi kararı verdiği öğrenildi.