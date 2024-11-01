Kıvrak'ı Kaçırmışlardı... Bingöl'de Toplanan Köpeklere Ne Yapılıyor?

İktidarın, hayvanlara yönelik katliamın önünü açtığı yeni "sokak hayvanları" yasası ile ülkenin birçok yerinden hayvana şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bingöl’de belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin özel mülke girerek kaçırdıkları "Kıvrak" adlı köpek hakkında bir gelişme yaşandı. Mahalleli bugün köpeğin durumunu öğrenebilmek için Bingöl Belediyesi’ne bağlı barınağa gitti ancak Kıvrak’ı orada bulamadı.

'SAĞLIKLI BİR HAYVAN BURADA YAŞAYAMAZ'

Çewlik.net'in haberine göre; barınakta çalışanlar üç gündür barınağa hiçbir köpeğin gelmediğini söylerken, bir vatandaş, “Burada olanları aklım almıyor. Barınağa girmeden öncesinde korkunç bir koku karşılıyor sizi zaten. Barınakta nefes almak imkansız. Biz öğüre öğüre dolaştık, orada hayvanlar nasıl duruyor inanamadık. Barınak adına yapılan bir şey yok. Sadece etrafı tellerle çevrilmiş bir alan, hayvanların çoğu hasta zaten. O kokuda sağlıklı bir hayvan da kalamaz" diye konuştu.

'ZABITALARIN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK'

Kıvrak’ı orada arayıp bulamadıklarını söyleyen vatandaş, "Orada çalışanlara sorduğumuzda üç gündür hiçbir hayvanın barınağa getirilmediğini söylediler. Çalışanlar da çok şaşırdı, ‘Zabıtaların böyle bir yetkisi yok, kendi başlarına hayvan yakalayıp getiremezler’ dediler. Şu an Kıvrak ortada yok. O zabıtalar alıp nereye götürdüler bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, köpeğimizi nereye götürdülerse geri getirsinler" dedi.