Kışın En Popüler İlinde Kar Kalınlığı 4 Santimetreyi Buldu

Kış tatili sevenlerin en uğrak yeri Uludağ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, tatilcileri heyecanlandırdı. Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile Bursa'da soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı -1 derecede seyrederken kar kalınlığı ise 4 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşı öncesi yağan kar tatilcileri sevindirirken, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA