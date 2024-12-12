Kışın En Popüler İlinde Kar Kalınlığı 4 Santimetreyi Buldu
Kar denildiğinde akla gelen ilk yer olan Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, tatilcileri sevindirdi.
Kış tatili sevenlerin en uğrak yeri Uludağ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, tatilcileri heyecanlandırdı. Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile Bursa'da soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı -1 derecede seyrederken kar kalınlığı ise 4 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşı öncesi yağan kar tatilcileri sevindirirken, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA