Kırşehir'de Drift Yapan Sürücüye Para Cezası

Kırşehir'de drift yapan sürücüye 46 bin 300 lira para cezası verildi.

Kırşehir'de Drift Yapan Sürücüye Para Cezası
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Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi içerisinde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden F.Ö, trafik ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 46 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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