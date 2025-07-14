Adalet Bakanı-DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çarşamba günü saat 11.00'da DEM Parti heyetini kabul edecek.çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.
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DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Temmuz'da Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise terör örgütü PKK'da 30 kişilik terörist Süleymaniye'de silahlarını bırakmıştı.
DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma töreninin ardından siyasi parti turlarına başlıyor. DEM Parti’nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında geçtiğimiz hafta ertelenen görüşme için yeni tarih belirlendi.
Bakan Tunç, İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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