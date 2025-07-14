Adalet Bakanı-DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çarşamba günü saat 11.00'da DEM Parti heyetini kabul edecek.çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı-DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Temmuz'da Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise terör örgütü PKK'da 30 kişilik terörist Süleymaniye'de silahlarını bırakmıştı.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma töreninin ardından siyasi parti turlarına başlıyor. DEM Parti’nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında geçtiğimiz hafta ertelenen görüşme için yeni tarih belirlendi.

Bakan Tunç, İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu
Bingöl’de Orman Yangını Bingöl’de Orman Yangını
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
İstanbul'da Korkunç Kadın Cinayeti! Fail: Eski Polis... Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı