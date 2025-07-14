Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu

İzmir ve Bodrum’da meydana gelen motoryat yangınlarının ardından Bodrum’da bugün de bir motoryat kayalıklara çarptı. 2 günde 3 motoryat kazası büyük endişe yarattı.

Son Güncelleme:
Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turizm cenneti olarak bilinen, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir gün arayla peş peşe meydana gelen motoryat kazaları hem endişe yarattı hem de dikkat çekti.

Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu - Resim : 1

PEŞ PEŞE YANDI

Dün İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince açığa çekildikten sonra söndürülen motoryat kullanılamaz hale geldi.

Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu - Resim : 2

4 KİŞİ KURTARILDI

Ardından yine dün Bodrum’da Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Hasar alan motoryat, kıyıya çekildiği sırada battı. Teknedeki 4 kişinin ise ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.

Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu - Resim : 3

KAYALIKLARA ÇARPTI

İzmir ve Bodrum’da dün meydana gelen motoyat yangınlarının ardından bugün de Bodrum’da bir motoryat kayalıklara çarptı.

"Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı. Kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Bodrum İzmir
Son Güncelleme:
Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor
Bingöl’de Orman Yangını Bingöl’de Orman Yangını
Aydın'a 1 Yılda 40 Binden Fazla Kişi Göç Etti Aydın'a 1 Yılda 40 Binden Fazla Kişi Göç Etti
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi