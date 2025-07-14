Turizm Cenneti İki İlde Birden 'Kırmızı' Alarm! Sayısı 2 Günde 3’ü Buldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turizm cenneti olarak bilinen, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir gün arayla peş peşe meydana gelen motoryat kazaları hem endişe yarattı hem de dikkat çekti.

PEŞ PEŞE YANDI

Dün İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince açığa çekildikten sonra söndürülen motoryat kullanılamaz hale geldi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ardından yine dün Bodrum’da Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Hasar alan motoryat, kıyıya çekildiği sırada battı. Teknedeki 4 kişinin ise ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.

KAYALIKLARA ÇARPTI

İzmir ve Bodrum’da dün meydana gelen motoyat yangınlarının ardından bugün de Bodrum’da bir motoryat kayalıklara çarptı.

"Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı. Kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA