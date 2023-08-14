Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Barış Pehlivan'a destek: Gerçekleri yazmaya devam edecek

Yarın cezaevine girecek olan Barış Pehlivan için yayınevi Kırmızı Kedi, destek mesajı paylaştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Barış Pehlivan'a destek: Gerçekleri yazmaya devam edecek

Gazeteci Barış Pehlivan, yarın (15 Ağustos) daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve 6 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle yeniden cezaevine girecek.

Pehlivan'ın, Gazeteci Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı SS, Mahrem, Metastaz, Metastaz 2: Cendere ve Sızıntı kitaplarını çıkaran Kırmızı Kedi Yayınevi ise sosyal medya hesabından Pehlivan'a destek paylaşımı yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

“Yazarımız Barış Pehlivan, yarın cezaevine giriyor.

Barış Pehlivan, gerçekleri anlatmaya ve yazmaya devam edecek…“

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