Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Barış Pehlivan'a destek: Gerçekleri yazmaya devam edecek
Yarın cezaevine girecek olan Barış Pehlivan için yayınevi Kırmızı Kedi, destek mesajı paylaştı.
Gazeteci Barış Pehlivan, yarın (15 Ağustos) daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve 6 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle yeniden cezaevine girecek.
Pehlivan'ın, Gazeteci Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı SS, Mahrem, Metastaz, Metastaz 2: Cendere ve Sızıntı kitaplarını çıkaran Kırmızı Kedi Yayınevi ise sosyal medya hesabından Pehlivan'a destek paylaşımı yaptı.
Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:
“Yazarımız Barış Pehlivan, yarın cezaevine giriyor.
Barış Pehlivan, gerçekleri anlatmaya ve yazmaya devam edecek…“