Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Barış Pehlivan'a destek: Gerçekleri yazmaya devam edecek

Gazeteci Barış Pehlivan, yarın (15 Ağustos) daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve 6 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle yeniden cezaevine girecek.

Pehlivan'ın, Gazeteci Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı SS, Mahrem, Metastaz, Metastaz 2: Cendere ve Sızıntı kitaplarını çıkaran Kırmızı Kedi Yayınevi ise sosyal medya hesabından Pehlivan'a destek paylaşımı yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

“Yazarımız Barış Pehlivan, yarın cezaevine giriyor.

Barış Pehlivan, gerçekleri anlatmaya ve yazmaya devam edecek…“