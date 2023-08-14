Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimine 'uygunsuz kıyafet' soruşturması

Ankara Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde göbeği açık kıyafetle poz verdiği için hedef gösterilen model ile fotoğrafları yayınlayan yönetmen hakkında "dini değerleri aşağılama" soruşturması başlattı.

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Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimine 'uygunsuz kıyafet' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde "uygunsuz kıyafetlerle" çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Göbeği açık kıyafetle poz veren modelin hedef gösterilmesi sonrası başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.

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