Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ion Rusu Esenyurt'ta Yakalandı
Moldova tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ion Rusu, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
İstanbul Emniyeti, uluslararası suçlulara karşı yürüttüğü amansız takibe bir yenisini daha ekledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile dev bir operasyona imza attı.
Dünyanın her yerinde aranan yabancı uyruklu suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, küresel uyuşturucu ağının kritik isimlerinden Ion Rusu'nun İstanbul'da gizlendiği hücre evi deşifre edildi.
ESENYURT'TA HÜCRE EVİNE ŞAFAK BASKINI
Moldova adli makamları tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ion Rusu'nun, Esenyurt ilçesinde bir adreste saklandığı belirlendi. İstihbarat ve narkotik ekiplerinin günlerce süren fiziki takibinin ardından düğmeye basıldı. Dün (15 Eylül) belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonuyla Moldova uyruklu firari zehir taciri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Esenyurt'taki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, Ion Rusu emniyetteki sorgusu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin Türkiye'deki adli işlemlerinin bitmesinin ardından ülkesine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA