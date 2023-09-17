Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan tutuklandı

"Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Isaac Bignan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca çıkarılan Kırmızı Bülten bulunan Hollanda vatandaşı Isaac Bıgnan’ı 13 Mayıs’ta yakalamış, Bignan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 15 Eylül’de ise yurtdışı çıkış yasağı tedbiri ve ev hapsi şartıyla mahkemece salıverilmişti.

Şüpheli’nin tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece ilçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alındı. Şüphelinin ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekipler şüpheli Isaac Bignan’ı yeniden gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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