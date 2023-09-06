Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı

Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi gözaltına alındı.

Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:

"Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

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