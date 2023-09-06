Eski CHP'li vekil Cinel hayatını kaybetti

Eski CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti. Cinel'in vefat haberini eski Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs duyurdu.

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Eski CHP'li vekil Cinel hayatını kaybetti

14 ve 15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti. Cinel'in vefat haberini eski Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs duyurdu.

Örs, "14-15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Sn. Adil Ali CİNEL'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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