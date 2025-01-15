O Kentte Hayat Felç Oldu, İlk Kar Tatili Haberi Geldi
Kırklareli'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Demirköy ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Soğuk hava dalgasının Türkiye’ye giriş yapmasıyla yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Gün ilk kar tatili haberi Kırklareli’den geldi.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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