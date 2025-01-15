O Kentte Hayat Felç Oldu, İlk Kar Tatili Haberi Geldi

Kırklareli'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Demirköy ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Son Güncelleme:
O Kentte Hayat Felç Oldu, İlk Kar Tatili Haberi Geldi

Soğuk hava dalgasının Türkiye’ye giriş yapmasıyla yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Gün ilk kar tatili haberi Kırklareli’den geldi.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kar Yağışı Kırklareli
Son Güncelleme:
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü
Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu