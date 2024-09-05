Kırklareli'de Operasyon: Kaçak Göçmenler Otomobilin Bagajında Yakalandı

Kırklareli'de düzensiz göçle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda otomobil bagajı ile minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kırklareli'de Operasyon: Kaçak Göçmenler Otomobilin Bagajında Yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca sonucu durdurulan aracın bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı.

Kaynak: AA

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