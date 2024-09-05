Bugünden İtibaren Geçerli Olacak... Bir Sigara Grubuna Daha Dev Zam!
Sigara fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadelerini kullandı. Zamlı listeye göre, PM sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.
İşte bugün itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesi...
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