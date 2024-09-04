Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Yüzde 4,25'e İndirdi

BoC'den yapılan açıklamada, enflasyonun beklendiği gibi temmuzda yüzde 2,5'e gerilediğine işaret edildi.

Geniş çaplı enflasyonist baskıların hafiflemesiyle, politika faiz oranının 25 baz puan daha düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ekonomideki aşırı arz enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, barınma ve diğer bazı hizmetlerdeki fiyat artışları enflasyonu yukarıda tutuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, enflasyon üzerindeki bu karşıt güçlerin dikkatle değerlendirildiği vurgulanarak, para politikası kararlarının, gelecek bilgiler ve bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda yönlendirileceği aktarıldı.

BoC Başkanı Tiff Macklem de ülkede enflasyon genel olarak tahminlerle uyumlu bir şekilde azalmaya devam ederse, faiz oranında daha fazla indirim beklemenin makul olacağını ifade etti.

- Banka, ilk faiz indirimine haziranda gitmişti

BoC, haziran ayında, politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Temmuz ayında da 25 baz puanlık faiz indirimine gidilirken, ülkede politika faizi yüzde 4,5'e düşmüştü.

Banka, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrasında G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olmuştu.

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, BoC enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini değiştirmeyen banka, bu yıl ocak, mart ve nisan aylarındaki toplantılarında da faizi sabit tutmuştu.

Kaynak: AA