AKP'de Kongre Süreci Başladı... Erdoğan'dan Kurmaylarına İlk Talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında partiyi kongre sürecine götürecek kararı resmen imzaladı. Toplantıda kongre takvimi belli olurken, Erdoğan kurmaylarına il, ilçe ve beldelerde işletilecek kongre sürecine ilişkin ilk talimatını verdi.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Erdoğan, kurmaylarına “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” dedi.

'ANLAYIŞ DEĞİŞİMİ İSTENİYOR'

Öte yandan MKYK’da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, şu açıklamayı yaptı:

“Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz. Cumhurbaşkanı’mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu’yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20’sinde Cumhurbaşkanı’mızı ağırlamış olacağız."