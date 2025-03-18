Kırıkkale'deki Operasyonda Tabanca ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kırıkkale’de bir ikamette yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan şahıslara baskın düzenlendi.

Bir daireye yapılan baskında 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 fişek, 27 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs hakında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA