Kırıkkale'deki Operasyonda Tabanca ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir daireye yapılan operasyonda onlarca uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Kırıkkale'deki Operasyonda Tabanca ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kırıkkale’de bir ikamette yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan şahıslara baskın düzenlendi.

Bir daireye yapılan baskında 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 fişek, 27 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs hakında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırıkkale Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Meteoroloji Art Arda Uyarmıştı! İstanbul'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü İstanbul'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Hatay'ın 3 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı Hatay'ın 3 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor