Hatay'ın 3 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı

Hatay'da İskenderun, Defne ve Erzin ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın 3 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı

Hatay’ın 3 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmada; Defne Harbiye Mahallesinde kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, bulundurmak ve esrar maddesini elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, silahlı tehdit suçlarından toplamda 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan M.M., İskenderun İlçesinde F.Ç.'nin yapılan üst aramasında 16 Gram Sentetik Kannaninoid, M.F.D. isimli şahsın Sakarya Mahallesinde bulunan ikametinde 10.60 gram Sentetik kannabinoid, ile Erzin ilçesinde içerisinde S.S.D. ve E.D. bulunduğu araçtaki aramada 292 adet Ecstasy, 9,30 Gr Metamfetamin, 0,76 gram Kokain, 1,08 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslardan M.M. ile M.F.D. adli makamlarca tutuklandı. Diğer şahıslar yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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