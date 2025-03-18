Meteoroloji Art Arda Uyarmıştı! İstanbul'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Sıcaklıklarının düşmesinin ardından sağanak yağışın etkili olduğu bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

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İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.

BÖLGEDE HAFİF KAR YAĞIŞI YER YER SÜRECEK

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam etti. Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman hafif kar yağdı. Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Kar Geliyor, Saat Verildi... Tüm Yurdu SaracakMeteoroloji'den Kritik Uyarı! Kar Geliyor, Saat Verildi... Tüm Yurdu SaracakGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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