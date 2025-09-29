Kırıkkale’de Hareketli Anlar: Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bir ATM önünde bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının incelemesi sonucunda çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Son Güncelleme:
Kırıkkale’de Hareketli Anlar: Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale’de bir ATM önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çantadan kişisel eşyalar çıkarken, polis ekipleri çantayı muhafaza altına aldı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir banka ATM’si önünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu tespit edildi.

Çanta, polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını uzaktan takip etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırıkkale Bomba
Son Güncelleme:
Kritik Alanya Galibiyeti Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon! Direkt O İsmi Aradı Maç Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon
Güllü’nün Patronu Canlı Yayında Açıkladı! ‘Roman Havası’ İddiasını Çürüten İtiraf… Şoke Eden Üçüncü Kişi Kim? Güllü’nün Patronu Canlı Yayında Açıkladı! ‘Roman Havası’ İddiasını Çürüten İtiraf
Manisa’da Yüzlerce Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı Manisa’da Yüzlerce Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek