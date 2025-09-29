Kırıkkale’de Hareketli Anlar: Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale’de bir ATM önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çantadan kişisel eşyalar çıkarken, polis ekipleri çantayı muhafaza altına aldı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir banka ATM’si önünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu tespit edildi.

Çanta, polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını uzaktan takip etti.

Kaynak: İHA