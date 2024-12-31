Kırgısiztan'daki FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan'daki FETÖ okullarının, Maarif Vakfı'na devredildiği bildirildi.

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Kırgısiztan'daki FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiği bildirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süre boyunca, pek çok ülke Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek verirken ve Ankara yönetiminin taleplerini karşılamıştı. Türkiye, Kırgızistan'dan da bu alandaki mücadelesine daha fazla destek vermesini sık sık talep etmişti.

Kırgızistan cephesine yapılan çağrılar karşılık bulurken, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredilmesi yönünde adım yıllar sonra atıldı.

Kaynak: AA

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