Antalya'da Erkek Şiddeti Kamerada! Boşandığı Eşini Benzin Döküp Diri Diri Yaktı

Kadın cinayetleri ve erkek şiddeti, Türkiye'nin en can alıcı gündemlerinin başında. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) verileri ise bu acı gerçeği en net haliyle ortaya koyuyor. 2024'ün sonuna geldiğimiz bugünlerde KCDP'nin verilerine göre, son 14 yılda en çok kadın cinayeti ekim ayında işlendi. Kadına şiddet ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dün Antalya'da önce tinerle kapısını yakıp daha sonra 2 metrelik çivili ve elektrikli düzenek kurarak komşusu olan kadına saldıran erkeğin ardından bir erkek şiddeti haberi daha geldi.

ESKİ EŞİNİ ATEŞE VERDİ

Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde Gürhan Ü. adlı erkek eski yanında kovayla getirdiği benzini eşi Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü., polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski eşi ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını iddia etti. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu arada, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.

Kaynak: AA